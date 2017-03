Oprah ar putea sa candideze la alegerile din 2020 pentru presedintia SUA

Intr-un interviu recent, Oprah Winfrey a sugerat ca ar putea sa-si depuna candidatura la alegerile din 2020 pentru presedintia SUA. Intrebata daca ar fi capabila sa "sparga gheata" si sa fie aleasa presedinte in 2020, Oprah a zambit cu subinteles, potrivit CNN "Nu m-am gandit niciodata la asta. Nu am luat in considerare la inceput, nici macar ca pe o posibilitate. Apoi, dupa ce m-am gandit, mi-am spus: < >", a declarat Oprah.Show-ul a fost inregistrat pe 12 decembrie, dar a fost lansat miercuri dimineata."Este clar ca nu aveti nevoie de experienta in domeniu pentru a fi ales presedintele SUA, nu?", a intrebat-o Rubenstein."La asta ma gandeam si eu initial. Imi spuneam ca nu am experienta, ca nu cunosc suficient de multe lucruri. Dar acum imi spun: < >", a adaugat Oprah Winfrey.Intr-o aparitie din luna ianuarie, in cadrul "The Late Show with Stephen Colbert", Oprah parea mai putin deschisa la idee. "Niciodata!", a spus atunci aceasta.Oprah nu este total straina de arena politica, abordand adesea probleme si teme politice in show-ul sau. Aceasta a fost un sustinator si un apropiat al lui Barack Obama in campania prezidentiala din 2008.