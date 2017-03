Italia: Economia a crescut anul trecut cu 0,9%, dar datoria publica a ajuns la un maxim de 2.217 miliarde de euro

In 2015, economia italiana a avansat cu 0,8%, ritm imbunatatit de la 0,7%. Cele mai recente estimari anuntate de guvernul fostului premier Matteo Renzi indicau o crestere a PIB de 0,8% in 2016.Guvernul de la Roma anticipeaza pentru 2017 o crestere economica de 1%, care corespunde estimarilor majoritatii institutelor independente de cercetare, ritm care ar plasa din nou Italia intre cele mai slabe economii din zona euro.Potrivit ISTAT, Italia a inregistrat anul trecut un deficit bugetar de 2,4% din PIB, sub plafonul de 3% acceptat in UE si in concordanta cu tinta guvernului.Comisia Europeana este ingrijorata de incapacitatea autoritatilor italiene de a tine sub control datoria publica, cerand guvernului sa adopte inainte de luna aprilie masuri suplimentare de reducere a cheltuielilor publice cu 3,4 miliarde de euro.