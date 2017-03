Kuzmin: Rusia nu este o amenintare pentru Romania si nu are niciun plan de amenintare

Chestionat de jurnalisti cu privire la prezenta fortelor multinationale NATO la Craiova, Valery Kuzim a spus ca "aceasta chestiune este una interna", adaugand ca Rusia nu are "niciun plan de amenintare" la adresa Romaniei."Aceasta chestiune este una interna si tine de raspunderea voastra ca tara. Acest lucru este un lucru intern, eu doar vreau sa subliniez ca Rusia nu este o amenintare pentru voi si nu are niciun plan de amenintare", a declarat ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti.Kuzim adaugat ca expansiunea fortelor NATO in apropierea granitelor Rusiei este una "incorecta"."In ceea ce priveste apropierea fortelor NATO de frontierele rusesti, acest proces este unul care a inceput cu mult timp in urma. Rusia a considerat si continua sa considere aceasta expansiune a NATO una incorecta, care submineaza conditiile si spiritual actului comun semnat in 1996 intre Rusia si NATO", a mai afirmat Valery Kuzmin.Ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti s-a intalnit, miercuri, la Craiova, cu reprezentantii Consiliului Judetean Dolj si Primariei Municipiului Craiova, urmand a sustine la Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" conferinta cu titlul "Politica externa a Rusiei de la inceputul Razboiului Rece pana in prezent". De asemenea, in cursul serii va avea si o intalnire cu mai multi reprezentanti ai mediului de afaceri din Craiova.