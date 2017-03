Norvegia: Curtea de Apel decide ca Breivik nu a fost tratat de maniera inumana in inchisoare, extremistul va face apel

Justitia norvegiana a decis miercuri ca asasinul neo-nazist Anders Behring Breivik nu a fost tratat de maniera "inumana" in inchisoare, infirmand astfel o decizie pronuntata impotriva statului norvegian anul tecut, spre surpriza generala, scrie AFP. "Breivik nu este si nu a fost victima torturii sau a tratamentelor inumane sau degradante", a afirmat Curtea de Apel din Oslo, intr-un comunicat. In decizia de 55 de pagini trei magistrati au stabilit ca regimul carceral foarte strict la care este supus Breivik este justificat de gradul ridicat de pericol pe care il reprezinta. Extremistul de 38 de ani, care in 2011 a ucis 77 de persoane, carora le reprosa ca promoveaza multiculturalismul, va face apel la Curtea Suprema, cea mai inalta instanta judiciara a tarii, a anuntat avocatul sau, Øystein Storrvik. Intr-o decizie care a stupefiat supravietuitorii si rudele victimelor, un tribunal de prima instanta a decis in aprilie 2016 ca Norvegia a incalcat articolul 3 al Conventiei Europene pentru drepturile omului care interzice orice tratament "inuman" sau "degradant". Judecatoarea a criticat in special izolarea prelungita la care este supus Breivik, care este mentinut izolat de ceilalti detinuti de 5 ani si jumatate, ceea ce i-ar afecta sanatatea mentala. In 22 iulie 2011, deghizat in politist, Breivik a urmarit si impuscat timp de peste o ora si jumatate participantii la o tabara de vara ai Tineretului laburist, pe insula Utøya, si a ucis 69 dintre ei, in majoritate adolescenti. Un pic mai devreme, ucisese opt persoane dupa ce a detonat o bomba in apropiere de sediul guvernului din Oslo.