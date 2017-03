VIDEO Regele Salman al Arabiei Saudite a ajuns in Indonezia, cu 460 de tone de bagaje si o suita de peste 1.000 de oameni

Alaturi de o suita de o mie de persoane, printre care printi si ministri, regele a fost primit pe aeroportul din Jakarta de presedintele indonezian Joko Widodo si o garda de onoare.Aproape 460 de tone de echipamente au fost aduse pentru aceasta cizita, printre care limuzine Mercedes si scari rulante pentru coborarea regelui. Majoritatea bagajelor au fost trimise direct pe insula Bali unde regele va petrece o vacanta dupa vizita de trei zile la Jakarta.Potrivit BBC, din suita sa fac parte 620 de persoane din anturajul sau si 800 de delegati, printre care 10 ministri si 25 de printi.Pentru transportarea bagajelor si a suite este nevoie de 27 de zboruri pentru a le duce la Jakarta si noua pentru a le transporta in Bali.Aceasta vizita a unui rege al Arabiei Saudite in Indonezia este o premiera in 47 de ani si constituie o etapa-cheie a acestui rar turneu mondial al suveranului, in conditiile in care tara incearca sa-si diversifice economia pentru a-si reduce dependenta de veniturile de petrol.In cadrul acestei vizite ar putea fi anuntate o serie de contracte intre Indonezia si Arabia Saudita, precum si acorduri de cooperare in domenii mergand de la securitate, sanatate si pana la educatie.Regele Salman a demarat la inceputul acestei saptamani un turneu de trei saptamani in Asia si Malaezia. Ulterior, se va duce in Japonia, China si Maldive.