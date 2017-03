Nicaragua: O tanara a murit dupa ce a fost aruncata in flacari de patru atacatori ce voiau sa o exorcizeze

Rudele femeii decedate sustin ca aceasta a fost atacata de catre patru barbati, care erau condusi de un presupus pastor evanghelic, transmite BBC, citat de News.ro.Pastorul Juan Rocha neaga toate acuzatiile, sustinand ca spiritele rele au ridicat-o si au aruncat-o pe tanara in mijlocul flacarilor.Victima a fost identificata drept Vilma Trujillo (25 de ani). Ea a fost gasita de rude la cateva ore dupa exorcism, corpul ei fiind acoperit de arsuri grave.Autoritatile locale l-au arestat deja pe pastorul evanghelic Juan Rocha."Este de neiertat ce mi-au facut. Mi-au ucis sotia, mama celor doi copii mici. Acum ce le voi spune lor?", a declarat sotul victimei, Reynaldo Peralta Rodriguez.Potrivit familiei, tanara a fost tarata in biserica in urma cu o saptamana de patru atacatori, care au sustinut ca este posedata pentru ca ar fi incercat sa atace mai multe persoane cu o maceta.