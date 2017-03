FMI va decide in aprilie eliberarea a inca unei transe pentru R. Moldova

Moldova

Misiunea FMI, condusa de Ben Kelmanson s-a aflat in vizita de lucru la Chisinau in perioada 14-28 februarie 2017 in contextul primei evaluari a programului economic al Fondului.Expertii FMI au constatat ca eforturile depuse de autoritatile de la Chisinau au contribuit la restabilirea stabilitatii financiare in Republica Moldova. Totodata, a fost prognozata o crestere economica mai mare decat s-a anticipat, de 4,5 la suta pentru anul 2017.FMI recomanda continuarea eforturilor, dupa cum a subliniat seful misiunii, Ben Kelmanson. "Continuarea cu fermitate a eforturilor de reabilitare a sistemului financiar-bancar, inclusiv perfectionarea guvernarii si imbunatatirea situatiei financiare a bancilor comerciale, precum si fortificarea cadrului de reglementare si supraveghere este vitala pentru sustinerea cresterii economice si crearii locurilor de munca noi", a declarat seful misiunii locale, Ben Kelmanson.Premierul Pavel Filip a subliniat ca evaluarile din partea FMI, care vor avea loc odata la 6 luni conform acordului semnat in noiembrie 2016, mobilizeaza autoritatile pe cale reformelor.Acordul semnat in toamna anului trecut prevede o finantare in valoare totala de 180 de milioane de euro. Prima transa acordata a fost in valoare de 36 de milioane de euro. Guvernul Romaniei a aprobat joi, 16 februarie, acordarea celei de-a doua transe din imprumutul rambursabil de 150 de milioane de euro destinat Republicii