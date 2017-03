Un jandarm a tras marti accidental cu arma sa, ranind usor doua persoane, in cursul inaugurarii de catre presedintele francez, Francois Hollande, a unor infrastructuri feroviare in vestul tarii, potrivit mai multor surse concordante, scrie AFP.Incidentul a avut loc intr-o sala alaturata celei in care se afla Francois Hollande. Potrivit unor martori, el si-a continuat discursul dupa o foarte scurta intrerupere, in momentul focurilor de arma.

"Glontul a atins gamba unei persoane si s-a oprit in piciorul alteia", a precizat aceeasi sursa. Cele doua persoane ranite care se aflau in zona unde urma sa aiba loc cocktailul au primit ingrijiri la fata locului, potrivit Agerpres.