Trump, discurs in Congres: Zidul de la granita cu Mexicul va fi o "arma eficienta impotriva criminalitatii"

Presedintele american, Donald Trump, a promis, marti, seara, cu ocazia primului sau discurs in Congres de la instalarea la Casa Alba, sa lanseze "in curand" ridicarea zidului la frontiera mexicana, scriu Reuters, AFP si EFE."Trebuie sa restabilim integritatea si statul de drept la granitele noastre. Pentru aceasta, vom incepe in curand constructia unui mare zid de-a lungul granitei noastre de la sud. Vom incepe inainte de termen si, odata finalizat, va fi o arma eficienta impotriva criminalitatii si a drogurilor", a spus Donald Trump, fara sa se pronunte daca Mexicul va plati pentru acest zid, potrivit Agerpres