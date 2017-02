SUA: Faptele din spatele "cresterii istorice" a bugetului militar al SUA

Casa Alba a anuntat o crestre a bugetului Armatei pentru 2018 la 603 miliarde dolari, un plus de 9%. Totusi, suma nu include costurile unor eventuale conflicte armate

Marirea trupelor terestre de la 480.000 de soldati la 540.000.



Extinderea de 23 la la 36 de batalioane Marine Corps, adica un suplimentar de 10.000 de soldati



Consolidarea Marinei (Navy) cu 74 de nave si submarine



100 de aeronave noi pentru Fortele aeriene (Air Force)



Nu. George Bush a marit bugetul armatei cu 10,8% intre 2007 si 2008

In primul mandat al lui Obama, in 2012, bugetul armatei a fost cifrat la 645 de miliarde de dolari.

Astfel, jurnalistii francezi arata ca reactia SUA vine dupa ce China sau Rusia si-au crescut bugetele militare in ultimii ani cu 396% sau 215%. In cursul aceleiasi perioade, cheltuielile SUA au crescut "doar" cu 43,6%.

Cresteri masive in China si Rusia



Statele Unite ale Americii raman de departe principala putere militara din lume. Chiar daca SUA au cel mai mare buget militar din lume, si acest lucru de departe (circa 3,3% din PIB), militarii americani acuza in mod regulat un grad de subechipare avand in vedere amploarea misiunilor care le sunt incredintate.

Aceste cheltuieli sunt aproape de trei ori mai mari decat cele din China, care detine locul al doilea, potrivit datelor furnizate de Institutul de Cercetare International pentru Pace din Stockholm.



Aceste date arata o crestre accelerata a bugetul militar la chinezi si rusi in ultimii ani. Bugetul militar al Chinei a explodat intre 2000 si 2015: + 396%, iar cel Rusiei, a patra putere miliatara ca marime, a sarit de 215%.



In cursul aceleiasi perioade, cheltuielile SUA au crescut cu "doar" 43,6%, scrie Le Monde.





"Si sper sa nu o folosim niciodata", a adaugat el, in fata a mii de militanti care scandau "USA, USA"."Va fi vorba de cea mai mare crestere in putere a armatei din toata istoria Americii. Nimeni nu va indrazni sa puna intrebari (...) pentru ca suntem atat de slabiti, foarte foarte slabiti de taierile bugetare automate", a sustinut el."Credem in pacea cu forta. Si asta vom face. Face parte din promisiunea mea de a readuce securitatea pentru americani".Trump a semnat in 27 ianuarie un decret privind demararea "reconstructiei" fortelor armate americane, deja cele mai mari din lume.