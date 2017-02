SUA: In asteptarea discursului lui Trump. Bugetul si ObamaCare, principalele provocari

"Faptele alternative". Informatiile anuntate de purtatorul de cuvant al Casei Albe Sean Spicer cu privire la multimea stransa la ceremonia de investire a lui Donald Trump, au fost "fapte alternative" pentru a contracara estimarile ce indicau o participare scazuta, a fost explicatia lui Kellyanne Conway, un consilier de top al noului presedinte american. Pe scurt, Sean Spicer a declarat ca, la ceremonia de investire a lui Trump, au fost cei mai multi oameni, dar pozele au aratat contrariul.

"Zidul lui Trump", costuri duble (21,6 miliarde de dolari). Pe langa controversa starnita, pretul estimat pentru o astfel de constructie este estimat la dublul sumei pe care o anunta Trump in campanie. mai mult, e clar ca Mexicul nu va plati pentru aceasta constructie,



Decretul privind imigratia. Acesta a fost blocat pana acum de Justitie starnind o adevarata revolta in SUA. Decretul anuntat vineri prevede controale intarite la frontiere, destinate sa stopeze intrarea eventuala a unor "teroristi islamisti radicali" si interzice accesul in SUA al cetatenilor a sapte tari cu majoritate musulmana. Aceasta interdictie, primita cu indignare in SUA si lumea intreaga, separa familii si submineaza interesul suveran al Washingtonului de a ramane un loc primitor pentru imigranti si refugiati.

Un consilier al lui Trump face reclame la produsele fiicei sale. Kellyanne Conway, consiliera apropiata a presedintelui american Donald Trump, a facut joi reclama produselor fiicei acestuia, Ivanka Trump. Chiar daca cazul nu pare unul grav sau foarte important a generat o adevarata dezbatere in SUA privind etica in afaceri si in administratia publica.

Propunerea lui Ted Malloch ca ambasador SUA la UE. Marile grupuri politice din Parlamentul European s-au pronuntat la inceputul lunii februarie impotriva numirii lui Ted Malloch ca ambasador al SUA pe langa Uniunea Europeana (UE), dupa declaratiile acestuia considerate la Bruxelles drept antieuropene. 'UE nu poate acredita pe cineva precum Malloch, care afirma ca euro va disparea, ca Brexitul este doar inceputul sfarsitului. Este imposibil sa colaboram cu o astfel de persoana', a apreciat Manfred Weber, liderul grupului popular din Parlamentul European.

Numirea lui Steve Mnuchin la conducerea Trezoreriei. Mnuchin, fost partener la puternica banca de afaceri Goldman Sachs (catre care Trump a aratat cu degetul in campanie), a fost implicat intr-un episod urat in 2008, in plina criza financiara, cand a cumparat la licitatie impreuna cu unii dintre partenerii sai de afaceri o banca falimentara din California, IndyMac, specializata in imprumuturi imobiliare cu grad mare de risc sau "subprime". Redenumita OneWest, institutia a obtinut repede beneficii cu pretul evacuarii tuturor proprietarilor aflati in incapacitate de plata.

Demisia lui Michael Flynn, consilierul de securitate nationala al Presedintelui Statelor Unite. Flynn a discutat despre sanctiunile care vizeaza Moscova cu ambasadorul rus in Statele Unite in momentul in care Barack Obama era inca presedinte, contrar legii " the Logan Act" care interzice cetatenilor americani care nu dispun de atributii in acest sens sa negocieze cu guverne straine aflate in litigiu cu SUA.

Donald Trump isi va prezenta miercuri dimineata viziunea economica in timpul primei sedinte de adresare in fata Congresului american. Principalele teme vor fi: sistemul de asigurari de sanatate, cheltuielile administratiei si sistemul de taxe. Washington Post subliniaza faptul ca discursul presedintelui este adresat nu doar natiunii, ci si republicanilor din cadrul Congresului care sunt divizati asupra multor aspecte centrale din cadrul agendei legislative. Pe tema sistemului de sanatate, reforma impozitelor si cheltuielile federale, membrii partidului republican au opinii diferite, iar Trump nu pare sa isi doreasca sa arbitreze deschis aceste dispute. Fox News noteaza ca presedintele Trump are sansa de a-si rezuma realizarile de pana in acest moment si sa transmita o agenda clara republicanilor, divizati in efortul de a revoca programul ObamaCare, a revizui sistemul de taxe si sa taie cheltuielile administratiei. Huffington Post scrie despre Steve Beshear, democratul care va transmite raspunsul la discursul lui Donald Trump. Desi pare o alegere atipica, aceasta nu este facuta pentru a crea un nou star al Partidului Democrat, ci de a salva proiectul Affordable Care Act, cunoscut drept ObamaCare. New York Times subliniaza faptul ca Donald Trump, la fel ca predecesorii sai, va afla ca bugetul final va avea putine asemanari cu bugetul propus de el, dupa ce va fi dezbatut de catre Congres. Eliminarea sau reducerea bugetului Agentiei de Protectie a Mediului sau a programelor de ajutor ale Departamentului de Stat ii pot emotiona pe sustinatorii lui Trump, dar este putin probabil ca presedintele sa reuseasca la nivelul la care acesta isi doreste. The Guardian noteaza ca se asteapta ca acest discurs sa consolideze agenda populista care l-a ajutat sa castige alegerile din noiembrie. Discursul in fata Congresului vine in urma primelor 40 de zile ale lui Trump in functie care au inclus: controversa legata de multimea adunata la investirea sa, protestele impotriva administratiei sale, scandalurile diplomatice cu Mexic, Australia, Suedia si Franta sau demisia consilierului pe securitate nationale."Vom (...) cere un buget enorm pentru iubita noastra armata. Si vom imbunatati considerabil armata noastra. Intreaga noastra armata. Atat in aparare cat si in atac. Mai mare, mai performanta si mai puternica decat a fost vreodata", a declarat presedintele, in fata conservatorilor reuniti pentru o mare conferinta anuala in apropiere de capitala Washington."Si sper sa nu o folosim niciodata", a adaugat el, in fata a mii de militanti care scandau "USA, USA".