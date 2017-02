Viktor Orban respinge forta de munca straina, in ciuda penuriei cu care se confrunta Ungaria: Trebuie sa putem sa efectuam sarcinile necesare pentru functionarea natiunii, de la curatatul toaletelor la cercetare nucleara

In opinia liderului partidului conservator Fidesz, imbunatatirea performantelor economice ale tarii nu poate avea loc doar prin imbunatatirea competitivitatii."Cum sa ajungem acolo?", s-a intrebat el, intr-o interventie in fata Camerei de comert si industrie din Budapesta. "In primul rand prezervand omogenitatea etnica. Este genul de lucruri pe care il putem spune azi si pentru care eram executati in urma nu cu mult timp, in masura in care acum s-a dovedit ca prea mult amestec antreneaza probleme", a spus el.La putere din 2010, Viktor Orban a devenit varful de lance al luptei impotriva migrantilor din Europa, pe care ii asociaza in mod regulat cu terorismul si pe care ii acuza ca ameninta civilizatia europeana.Ungaria "nu isi poate asuma riscul sa schimbe fundamentul caracterului etnic al tarii", a reafirmat el, convins ca acest lucru va antrena "o depreciere a valorii sale" si ar conduce la "haos".Orban nu crede nici in folosirea de muncitori straini, in conditiile in care Ungaria se confrunta cu o problema din ce in ce mai mare a penuriei de forta de munca, pe fondul unei demografii negative si a unei puternice emigratii."Nu mi-as dori sa vad tara intr-o situatie in care locurile de munca slab calificate sa fie incredintate doare strainilor (...) Trebuie sa putem noi sa efectuam sarcinile necesare pentru ca aceasta natiune sa functioneze, fie ca e vorba de curatatul toaletelor sau de cercetare nucleara", a adaugat primul ministru.