Rusia foloseste pentru a saptea oara dreptul de veto pentru a bloca in Consiliul de Securitate o rezolutie impotriva Siriei

Proiectul de rezolutie, prezentat de Marea Britanie, Franta si Statele Unite, a primit noua voturi pentru si trei impotriva. Alaturi de China si Rusia a mai votat impotriva Bolivia. Kazahstan, Etiopia si Egiptul.Este pentru a saptea oara cand Moscova, principalul aliat al Damascului, recurge la dreptul de veto pentru a proteja regimul Bashar al-Assad fata de sanctiunile ONU.China, alt membru permanent al Consiliului de Securitate, s-a alaturat Rusiei pentru a bloca sase din cele sapte rezolutii.Presedintele rus Vladimir Putin declarase cu cateva ore inainte de vot ca este inoportuna impunerea de sanctiuni Siriei in plin proces de negocieri pentru a pune capat conflictului soldat cu peste 310.000 de morti din 2011."Este o zi trista pentru Consiliul de Securitate cand membrii sai incep sa gaseasca scuze altor state membre care isi ucid propriul popor. Lumea este, fara indoiala, mai periculoasa", a spus ambasadoarea americana la Natiunile Unite, Nikki Haley, dupa respingerea rezolutiei.Aceasta rezolutie propunea sanctiuni fata de 11 responsabili sirieni, in principal comandanti militari, si 10 institutii, toate legate de utilizarea de arme chimice in Siria, in trei randuri, in 2014 si 2015.