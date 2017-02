Adjunctii sefilor de stat major din Marea Britanie si Rusia s-au intalnit la Moscova / Pe agenda discutiilor - evitarea incidentelor militare si reducerea tensiunilor

Adjunctul sefului de stat major, generalul Gordon Messenger, s-a intalnit cu generalul Alexandr Juravlev, adjunctul sefului de stat major al Rusiei, si au discutat modalitatile de a preveni accidentele sau alte incidente care ar putea implica militari din cele doua tari, potrivit sursei citate.Tensiunile dintre Londra si Moscova s-au escaladat dupa anexarea peninsulei Crimeea de catre Rusia, in 2014, si interventia Moscovei in Siria.Marea Britanie a acuzat in mod repetat zborurile frecvente ale bombardierelor rusesti cu raza lunga de actiune in apropierea spatiului sau aerian iar incursiunile navelor rusesti in apropierea coastelor regatului au tinut in mai multe randuri prima pagina a presei.