China se gandeste la stimulente financiare pentru a incuraja familiile sa aiba un al doilea copil

Anuntul a fost facut de Wang Peian, ministru adjunct pentru Sanatate si planificare familiala, la o conferinta care a avut loc sambata.In 2016, numarul de copii nascuti in China a crescut la 17,86 milioane, cel mai ridicat nivel din 2000, dupa relaxarea regulilor privind "copilul unic" in 2015.Un sondaj efectuat de comisia condusa de oficialul chinez in 2015 arata ca 60% dintre familiile care au raspuns la intrebari sunt reticente atunci cand vine vorba de al doilea copil, in principal din cauza constrangerilor financiare.Rata natalitatii din China, una dintre cele mai reduse din lume, a devenit o sursa de ingrijorare pentru autoritati, dupa decenii intregi in care autoritatile comuniste s-au temut de suprapopulare.China a inceput sa implementeze controversata politica a "copilului unic" in anii 1970, pentru a limita cresterea populatiei. Acum, guvernul se teme de reducerea fortei de munca si de problemele generate de cresterea ponderii populatiei in varsta.