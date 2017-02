Brexit: Politicienii londonezi avertizeaza guvernul britanic sa nu utilizeze lucratorii din EU ca mijloc de negociere

Forta de munca din Uniunea Europeana reprezinta "sangele" Londrei si trebuie sa i se garanteze dreptul de a ramane in Regatul Unit dupa Brexit, au afirmat marti unii reprezentanti politici ai capitalei britanice, citati de Reuters.Potrivit Comitetului Economic al Adunarii Londrei, circa 600.000 de angajati (aproximativ 13%) din cei cinci milioane din metropola provin din alte tari membre ale UE. Ponderea fortei de munca europene este mai ridicata in hoteluri si restaurante (circa o treime) si in constructii (aproximativ un sfert), precum si in domeniul asistentei medicale. Comitetul arata ca europenii reprezinta 12% din populatia capitalei, fata de 4% in intreaga tara, potrivit Agerpres.