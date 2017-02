Turcia spune ca nu apreciaza comentariile ministrului de externe din Austria privind vizita lui Erdogan

Vicepremierul turc Numan Kurtulmus a declarat in cursul unei conferinte de presa ca Turcia "nu a apreciat" declaratiile facute de ministrul austriac de externe Sebastian Kurz cu privire la o eventuala vizita a lui Erdogan in Austria inainte de referendum."Referendumul nu priveste Austria", a spus Kurtulmus. Turcii sunt chemati sa voteze pe 16 aprilie intr-un referendum pentru modificarea Constitutiei ce vizeaza sporirea puterilor executive ale lui Erdogan.Anterior in cursul zilei de luni, ministrul austriac Sebastian Kurz a declarat pentru tabloidul Heute: "Aparitiile de campanie electorala (ale lui Erdogan in Austria) nu sunt binevenite".Kurz a afirmat ca Erdogan poate veni in Europa si in Austria pentru vizite oficiale bilaterale "ca orice politician de rang inalt", dar a adaugat ca tara sa respinge pe cineva care aduce campania electorala turca si polarizarea in Austria.In Austria traieste o semnificativa populatie turca. Erdogan a mai facut campanie inaintea alegerilor printre turcii ce locuiesc in Europa si in trecut.