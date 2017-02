SUA: Donald Trump promite o "crestere istorica" a bugetului pentru Aparare / Cheltuielile militare vor fi majorate cu 54 de miliarde de dolari si va fi diminuat ajutorul international

"Acest buget respecta promisiunea mea de a proteja americanii", le-a declarat Trump jurnalistilor, la Casa Alba, in cursul unei intalniri cu guvernatorii."(Bugetul) va include o crestere istorica a cheltuielilor pentru Aparare", a adaugat Donald Trump, care a facut din securitate si lupta impotriva gruparii teroriste Stat Islamic unul dintre principalele sale obiective in timpul campaniei electorale.El a promis in special sa "reconstruiasca" armata, prin sporirea resurselor acesteia.Administratia Trump vrea sa majoreze cheltuielile militare cu 54 de miliarde de dolari, adica cu aproximativ 9%, si sa diminueze ajutorul strain, in proiectul sau de buget pentru 2018, a informat luni un oficial de la Casa Alba, potrivit AFP.Acest oficial a precizat ca toate ministerele, in afara celor cu atributii pe securitate, vor cunoaste o reducere a bugetelor lor si ca va fi totodata o "importanta reducere" ajutorului international.La inceputul lunii februarie, sefii militari americani au descris in fata Congresului o armata americana slabita de ani de resurse bugetare insuficiente si dupa mai bine de doua decenii de conflicte. Indiferent daca l-au convins deja sau nu pe Donald Trump, Congresul este cel care detine in final "baierile pungii", noteaza AFP.Profitand de retragerea trupelor americane din Irak si Afganistan, predecesorul sau democrat, Barack Obama, a decis reducerea cheltuielilor militare. La 3,3% din PIB, adica aproape 600 de miliarde de dolari, aceste cheltuieli raman totusi de departe cele mai mari din intreaga lume.