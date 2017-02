Irak: Trupele guvernamentale au cucerit un prim pod peste fluviul Tigru, in ofensiva pentru cucerirea Mosulului

Acest pod peste fluviul Tigru, care imparte orasul in cartierele vestice si estice, este impracticabil in urma bombardamentelor.Dar cucerirea sa va permite crearea unui pod plutitor in proximitate, ceea ce va extinde optiunile armatei pentru a ataca ultimele cartiere aflate inca in mainile SI in vestul Mosului.Fortele irakiene au alungat la finele lui ianuarie jihadistii de pe malul estic al Tigrului, la trei luni dupa inceputul unei vaste ofensive pentru cucerirea ultimului mare fief al SI in Irak.In 19 ianuarie, a fost lansata o noua faza pentru cucerirea vestului Mosulului, unde SI este mai bine implantat. De atunci, avansul a fost relativ facil, prin cucerirea aeroportului dezafectat, a unei baze adiacente si a trei cartiere in sudul si vestul orasului, potrivit armatei.