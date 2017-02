Antonio Tajani, presedintele PE: Daca nu actionam acum, 20 de milioane de africani vor veni in Europa in anii urmatori

Tajani a spus ca aceste centre de primire a refugiatilor ar face parte dintr-un asa numit "Plan Marshall pentru Africa" si ca deschiderea lor va reduce migratia spre Uniunea Europeana.Liderul PE a precizat ca in cadrul unui astfel de plan s-ar lansa initiative pentru educatie, pentru dezvoltarea agriculturii si parteneriate cu doua sau mai multe state.Despre viitoarele tabere pentru refugiati din Libia, care ar presupune implicarea UE, dar si a ONU, Antonio Tajani a spus ca "nu trebuie sa devina lagare de concentrare" si ca trebuie astfel dotate incat sa le asigure oamenilor conditii decente si acces la ingrijiri medicale."Daca nu actionam acum, 20 de milioane de africani vor veni in UE in urmatorii ani", a mai afirmat Tajani.