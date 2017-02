George W. Bush arata ca presa este cruciala pentru o democratie si avertizeaza ca puterea creeaza dependenta

"Eu consider ca mass-media este indispensabila unei democratii. Avem nevoie de presa pentru a trage la raspundere oameni ca mine. Puterea poate sa creeze o dependenta extrema si poate sa fie coroziva, de aceea este important ca jurnalistii sa-i traga la raspundere pe acei oameni care abuzeaza puterea", a declarat fostul lider de la Casa Alba.George W. Bush a fost intrebat de junalisti despre ultimele atacuri vehemente lansate impotriva presei americane de catre presedintele Donald Trump, care a declarat la finele saptamanii trecute ca jurnalistii sunt "inamicii Americii".Insa, Bush a evitat sa-l condamne direct pe miliardarul republican, precizand doar ca si-a petrecut cele doua mandate prezidentiale incercand sa-l convinga pe Vladimir Putin sa imbratiseze o presa independenta in Rusia. In acest sens, fostul presedinte american a amintit de relatia apropiata pe care Donald Trump vrea sa o dezvolte cu presedintele Vladimir Putin.Anterior, Donald Trump a evitat sa condamne uciderea unor jurnalisti sau disidenti de catre regimul rus, sugerand ca nici americanii nu sunt nevinovati."Este cam greu sa spui altor state sa aiba o presa independentp atunci cand nici noi nu suntem dispusi sa avem o asemenea presa", a declarat fostul presedinte de la Washington.George W. Bush a criticat inclusiv politica antiimigrationista implementata de catre Donald Trump."Eu sunt pentru o politica de imigratie ceva mai primitoare si care respecta legea".Bush si-a castigat primul mandat prezidential in urma celor mai controversate alegeri din istoria Statelor Unite si a fost investit in functie dupa ce magistratii Curtii Supreme au respins la limita renumararea voturilor din Florida.