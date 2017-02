Fregata rusa Amiral Grigorovich a plecat din Sevastopol cu destinatia Siria

Un martor Reuters a confirmat ca a vazut nava parasind docurile din portul Sevastopol.“Ea (fregata) va opera ca parte a fortei permanente a Marinei Rusiei din Mediterana”, a spus pentru Interfax capitanul Vyacheclav Truhachev, purtator de cuvant al flotei de la Marea Neagra.Fregata inarmata cu rachete de croaziera Kalibr a fost desfasurata in Mediterana in noiembrie anul trecut ca parte a fortei navale combinate rusesti din Siria unde a lansat lovituri cu rachete impotriva unor tinte ale Statului Islamic.Admiral Grigorovich este prima dintr-o serie de sase fregate comandate de marina ruseasca in 2010 pentru flota sa de la Marea Neagra.