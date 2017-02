Un lider taliban, supranumit "cuceritorul Kunduzului", a fost ucis intr-o lovitura aeriana

Mollahul Abdul Salam Akhund, liderul talibanilor din provincia Kunduz, a fost ucis duminica in timpul unei reuniuni organizate in districtul instabil Dasht-e-Archi."A fost ucis in acelasi timp cu alte cinci persoane in casa", a precizat guvernatorul provinciei, Asadullah Amarkhil.Talibanii au vorbit si ei despre moartea "cuceritorului Kunduzului", adaugand ca a fost vorba de un "atac las al invadatorilor americani".Fortele NATO in Afganistan, sub comanda americana, nu au comentat imediat. Si fortele afgane deruleaza raiduri aeriene.Akhund a condus din 2011 mai multe ofensive ale insurgentilor asupra Kunduz, nod comercial important in apropiere de Tadjikistan.Talibanii au reusit sa preia controlul asupra acestei capitala de provincie timp de doua saptamani in septembrie 2015, cea mai importanta victorie dupa ce au fost alungati de la putere in 2001 de invazia condusa de SUA.Insurgentii au cecerit din nou, pentru scurt timp, orasul, in octombrie anul trecut, inainte de a fi respinsi de fortele afgane sustinute de NATO.