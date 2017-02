Coreea de Nord: Alti cinci inalti oficiali ar fi fost executati cu tunuri antiaeriene, pentru raportari false ce l-au infuriat pe Kim Jong Un

Serviciul National sud-coreean de Informatii (NIS) i-a informat luni pe parlamentari in acest sens, intr-o reuniune privata, in contextul in care Malaysia ancheteaza asasinarea prin otravire a lui Kim Jong-nam, fratele vitreg al liderului de la Phenian.Agentia de spionaj le-a spus parlamentarilor ca cinci oficiali nord-coreeni din cadrul ministerului Securitatii Statului, condus la acea vreme de Kim Won-hong, au fost executati cu tunuri antiaeriene din cauza ca i-au prezentat rapoarte false lui Kim, a declarat parlamentarul sud-coreean Lee Cheol-woo.Era neclar ce au raportat fals oficialii executati, iar NIS nu a precizat cum a obtinut aceasta informatie.Regimul l-a concediat pe Kim Won-hong in ianuarie, din cate se pare din cauza unor acuzatii de coruptie, abuz de putere si aplicarii torturii de catre ministerul pe care-l conducea, a afirmat Seulul luna aceasta.Ministrul indepartat era considerat un apropiat al lui Kim Jong-un.Phenianul nu a spus nimic in mod public despre Kim Won-hong sau despre presupusele executii de la ministerul pe care l-a condus.Lee Cheol-woo a mai spus luni, citand NIS, ca inlaturarea lui Kim Won-hong are legaturi cu aceste rapoarte false, care l-au infuriat pe Kim Jong-un atunci cand au fost descoperite. In august anul trecut, Coreea de Nord a executat public , cu un tun aerian, doi oficiali, pentru nesupunere fata de liderul Kim Jong Un. De asemenea, in mai 2015, ministrul nord-coreean al Apararii ar fi fost executat cu un tun antiaerian pentru lipsa de loialitate si respect fata de Kim Jong-Un.