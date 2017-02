Londra spune ca nu ar trebui sa existe un nou referendum pentru independenta Scotiei

“Intrebarea nu este daca ar putea fi un al doilea referendum, este daca ar trebui sa existe unul, iar raspunsul clar este ca nu”, a spus purtatorul de cuvant.“Decizia de a ramane in Regatul Unit a fost luata de poporul scotian in 2014 si toate dovezile din acest moment arata ca oamenii din Scotia nu vor un alt referendum. Aceasta amenintare creeaza incertitudini si scindari care nu sunt necesare”, a adaugat acesta.Scotieni au respins independenta cu o marja de zece procente la consultarea populara din 2014, dar chestiunea a reaparut in prim plan dupa votul pentru Brexit.Scotienii au votat in mod covarsitor pentru ramanerea in UE (62%-38%) la referendumul de anul trecut