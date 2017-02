Iranul testeaza rachete maritime, in cadrul unor manevre de anvergura in Golf

"Ultima racheta de croaziera maritima denumita Nasir a fost testata in cadrul manevrelor marinei (denumite) 'Velayat 95' in apele din sudul tarii", a declaratul ministrul Apararii, Hossein Dehghan, citat de Fars, care precizeaza ca dispozitivul si-a atins tinta cu succes.Un alt tip de racheta denumit Dehlaviyeh, ghidata cu laser, a fost de asemenea testata cu succes, potrivit Tasnim.Raza de actiune a rachetelor nu a fost precizata.Marina iraniana a demarat duminica mari manevre militare in apele Golfului, in stramtoarea Ormuz, in marea Oman si in nordul oceanului indian.