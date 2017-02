Ungaria a inceput sa construiasca a doua linie de garduri de la frontiera sudica

Guvernarea de dreapta a premierului Viktor Orban considera migratia drept una dintre cele mai mari amenintari la adresa UE. Dar unii oficiali din Bruxelles si unele tari UE sunt deranjate de unele dintre politicile sale.Un gard de sarma ghimpata este deja la frontiera, construit in 2015, cand Ungaria a fost parte a principalei rute folosite de sute de mii de migranti, multi dintre ei fugind de razboiul din Siria.Desi presiunea este departe de cea de la varful crizei migrantilor din 2015, patrulele de frontiera inca opresc sute de treceri ilegale in fiecare zi si escorteaza inapoi zeci de migranti care reusesc sa treaca in prima faza.