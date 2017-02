Un ostatic german a fost asasinat de islamisti filipinezi

O inregistrare video arata un membru al Abu Sayyaf care il asasineaza pe Jurgen Kantner, rapit anul trecut, cu un cutit.Imaginile par sa confirme rapoartele preliminare primite de guvern si care afirmau ca ostaticul de 70 fusese ucis.Abu Sayyaf, grupare acuzata ca s-a aflat la originea celor mai dure atacuri teroriste din istoria arhipelagului, ceruse o recompensa de 30 de milioane de pesos (560.000 euro) pentru eliberarea ostaticului.Armata filipineza anuntase in 7 noiembrie ca a gasit Rockall, ambarcatiunea lui Jurgen Kantner, plutind in deriva in sudul Filipinelor. Ramasitele prietenie sale, Sabine Merz, au fost descoperite la bordul velierului.Cuplul fusese rapit si in 2008, de pirati somalezi in golful Aden, cei doi fiind tinuti ostatici 52 de zile. Intr-un interviu realizat in 2009 de AFP, Jurgen Kantner declara ca nu va renunta niciodata sa navigheze.Amplasat pe insulele izolate din sudul Filipinelor, unde majoritatea locuitorilor sunt musulmani, gruparea Abu Sayyaf a jurat supunere organizatiei Stat Islamic.Islamistii au obtinut milioane de dolari drept despagubiri pentru ostatici straini si crestini iar analistii afirma este vorba mai degraba de o grupare de infractori decat de o miscare ideologica.Abu Sayyaf a executat doi canadieni, in aprilie si iunie, dupa ce despagubiri de milioane de dolari nu fusesera platite.Abu Sayyaf este o ramificatie extremista a insurectiei separatiste musulmane soldate cu peste 100.000 de morti in anii 1970 in aceasta tara din Asia de Sud-Est, locuita preponderent de catolici ferventiMiscarea a fost fondata la inceputul anilor 1990 cu finantare de la reteaua al-Qaeda.In 2014, islamistii Abu Sayyaf a rapit un alt cuplu de germani, de pa iahtul lor, in sudul Filipinelor. Acestia au fost eliberati sase luni mai tarziu, islamistii spunand ca au primit o rascumparare de 250 milioane de pesos (4,6 milioane euro).