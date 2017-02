Noua Zeelanda: Premierul spune ca este nevoie de imigranti pentru ca multi localnici nu trec testul anti-drog de la angajare

English a facut aceste comentarii raspunzand intrebarilor jurnalistilor despre numarul tot mai mare de imigranti din Noua Zeelanda. In ultimele 12 luni pana la data de 31 ianuarie, 71.300 de imigranti au intrat in Noua Zeelanda, conform unui raport al Biroului de Statistica facut public luni.Intr-o conferinta de presa, English a fost intrebat care sunt motivele pentru care cei 140.000 de neozeelandezi someri nu au putut acoperi nevoile de muncitori calificati din aceasta tara cu 4,8 milioane de locuitori."Unul dintre obstacolele din prezent este pur si simplu testul anti-drog", a spus premierul. "Conform regulilor privind siguranta la locul de munca, nu poti avea angajati sub influenta drogurilor, iar multi dintre tineri nu pot trece acest test", a adaugat el.Un studiu aparut in 2012 in publicatia medicala The Lancet arata ca printre australieni si neozeelandezi se inregistreaza cel mai mare procent de consumatori de cannabis si metamfetamina din lume.