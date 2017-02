Bilden, nominalizat de Trump pentru drept secretar al Marinei, se retrage pentru ca postul i-ar afecta interesele financiare ale familiei

Trump l-a nominalizat pe Philip Bilden, un director de investitii de capital si un fost ofiter de informatii militare, sa conduca Marina, pe care presedintele a promis ca o va dezvolta."In urma unei indelungi examinari, am stabilit ca nu voi fi in masura sa satisfac exigentele Biroului guvernamental de etica fara o intrerupere excesiva si un dezavantaj material ale intereselor financiare private ale familiei mele", a scris Bilden duminica, intr-un comunicat.Acest lucru ii lasa pe Trump si pe secretarul Apararii Jim Mattis fara nominalizati la conducerea Marinei si Fortelor Terestre.Vincent Viola, pe care presedintele l-a nominalizat in postul de secretar al Fortelor terestre, s-a retras tot luna aceasta."In zilele urmatoare ii voi recomanda presedintelui Trump un lider care sa poata sa ne ghideze Marina si Corpul puscasilor marini care sa puna in executare viziunea presedintelui de a ne reconstrui armata", a adaugat secretarul Apararii.