Un tanar de 25 de ani, pus sub acuzare pentru atacul cu camionul din New Orleans

28 de oameni au fost raniti sambata seara dupa ce camionul condus de Neilson Rizzuto a intrat in multime la New Orleans (statul american Lousiana) in timpul unei parade.12 dintre raniti sunt in stare grava.Potrivit primelor declaratii ale sefului Politiei din New Orleans, varianta unui act terorist nu este luata in calcul.Incidentul s-a produs la doar cateva ore dupa ce, in Germania, un barbat a intrat intentionat sambata cu masina in multime intr-o zona pietonala aglomerata din centrul orasului Heidelberg, ranind trei oameni. Autoritatile germane au anuntat ca nu suspecteaza un act terorist, iar barbatul, care ar putea avea probleme psihice, a actionat singur.In luna decembrie, un camion a intrat in multime la targul de Craciun din Berlin, atacul soldandu-se cu 12 morti si 49 de raniti.