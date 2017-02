Mii de rusi au iesit in strada in memoria lui Boris Nemtov, oponent al lui Putin asasinat in urma cu 2 ani in apropiere de Kremlin

In data de 27 februarie 2015, Nemtov, fost vice-premier in mandatul lui Boris Yeltsin insa un critic virulent al lui Vladimir Putin, a fost impuscat nu departe de Kremlin, cu 4 gloante, in timp ce se plimba cu partenera sa."Am venit sa aducem un omagiu onestitatii si curajului lui Boris Nemtov", a declarat pentru AFP Galina Zolina, o pensionara care avea in mana un buchet de garoafe rosii. "Vrem sa aratam autoritatilor ca nu am uitat".Marsul de duminica, la acre au luat parte circa 15.000 de oameni, potrivit organizatorilor, si cu un important contingent de politie detasat la fata locului, a fost autorizat. Traseul nu prevedea insa o oprire la memorialul improvizat, dedicat lui Nemtov, pe care autoritatile incearca in permanenta, insa in zadar, sa il demonteze.Manifestantii au criticat, in egala masura, interventia rusa in Ucraina, careia Nemtov i s-a opus vehement."Poate ca acest mars va atrage atentia autoritatilor sile va influenta ancheta", a declarat un biolog somer, Alexei Kuznetsov.Cinci ceceni, inclusiv un membru al unei unitati de elita a Ministerului de Interne din Cecenia, au ajuns in fata Tribunalului Militar din Moscova in dosarul asasinarii, insa rudele si apropiatii lui Nemtov cred ca autoritatile nu au niciun interes sa continue ancheta.