Tom Perez, un apropiat al lui Barack Obama, a preluat conducerea Partidului Democrat din SUA

Tom Perez are 55 de ani, este nascut in Statele Unite din parinti originari din Republica Dominicana si este fost secretar al Muncii in administatia Obama. El este primul hispanic care va conduce Partidul Democrat.In timp ce Barack Obama a salutat imediat alegerea "prietenului sau" in fruntea democratilor, Donald Trump l-a "felicitat" si el pe Tom Perez, printr-un mesaj sarcastic: "Nu as putea fi mai fericit nici pentru el, nici pentru Partidul Republican."