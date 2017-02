Soferul masinii care a intrat in multime in Heidelberg ar fi un german in varsta de 35 de ani. Motivul atacului, in continuare neclar

Politia germana investigheaza motivul incidentului din dupa-amiaza zilei de sambata, in urma caruia un barbat de 73 de ani a murit la spital si doi cetateni austrieci au fost raniti. Acestia din urma au fost raniti usor, iar dupa acordarea de ingrijiri medicale ambulatorii au parasit deja spitalul.Aceste precizari au fost facute pentru presa germana de un purtator de cuvant al ministerului de externe austriac, dat fiind faptul ca este vorba de o familie de cetateni austrieci,care locuieste de multa vreme in Heidelberg.In continuare nu este clar de ce soferul masinii inchiriate negre, cu numar de Hamburg, a intrat in plin in trecatori, pe zona pietonala, in fata unui magazin cu produse de panificatie din piata Bismarckplatz, din Heidelberg."Cercetarile continua", a declarat un purtator de cuvant al politiei din Mannheim, pentru Spiegel.de . "Colegii sunt in curs de a pune cap la cap toate detaliile."Presupusul sofer al automobilului este un german de 35 de ani care, dupa ce a fost impuscat de politisti la 300 de metri de locul faptei -deoarece la somatie nu a vrut sa arunce cutitul pe care il avea la el-, se afla in spital. El nu poate fi inca interogat si nu exista pana acum indicii ca in spatele incidentului mortal ar fi vorba de un atac terorist,a precizat purtatorul de cuvant.Acesta a adaugat ca politia din Mannheim analizeaza posibilitatea de a actiona legal impotriva comentariilor jignitoare si virulente care au fost difuzate pe Twitter, dupa incidentul mortal. "Vom citi mesajele, individual, si le vom analiza sa vedem daca au continut pedepsit prin lege", a mai spus el.Aceasta precizare vine dupa ce politia din Mannheim a fost bombardata, in cursul zilei de ieri si azi, cu mesaje si tweets iesite din comun, venite atat din tara, cat si din strainatate. Unii comentatori i-au jignit pe politisti, iar altii i-au acuzat pe musulmani de atacul mortal de sambata."Am fost acuzati ca mintim", a precizat purtatorul de cuvant. Si pentru a pune punct speculatiilor, politia din Mannheim a scris pe Twitter sambata 25 februarie, la ora 23.13: "Si acum inca o data pentru toata lumea, referitor la suspect: German FARA istoric imigrationist."