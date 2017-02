Aeroportul din Kuala Lumpur a fost curatat de substante toxice si declarat sigur pentru pasageri dupa asasinarea lui Kim Jong Nam

Ministrul Sanatatii a explicat ca neurotoxina utilizata in asasinare a cauzat "o paralizie extrem de grava".Mai multe echipe de specialisti, criminalisti si chiar experti in radiatii nucleare au verificat in timpul noptii fiecare colt al aeroportului international din Kuala Lumpur."Ca urmare a finalizarii operatiunii, putem sa confirmam urmatoarele lucruri: in primul rand nu s-a gasit nicio substanta toxic in terminalul KLIA2, in al doilea rand KLIA 2 este curat de orice posibila contaminare cu o substanta toxica, iar in al treilea rand am declarat zona sigura in KLIA2", a declarat seful politiei statale din Selangor, Abdul Samah Mat.Neurotoxina VX este considerata o arma de distrugere in masa, fiind inclusa in Conventia Armelor Chimice din 2005.