VIDEO Un camion a intrat in multime la New Orleans, in timpul unei parade: 28 de raniti

Incidentul s-a produs la doar cateva ore dupa ce, in Germania, un barbat a intrat intentionat sambata cu masina in multime intr-o zona pietonala aglomerata din centrul orasului Heidelberg, ranind trei oameni. Autoritatile germane au anuntat ca nu suspecteaza un act terorist, iar barbatul, care ar putea avea probleme psihice, a actionat singur.In luna decembrie, un camion a intrat in multime la targul de Craciun din Berlin, atacul soldandu-se cu 12 morti si 49 de raniti.