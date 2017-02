Germania: 3 raniti dupa ce un barbat a intrat intentionat cu masina in multime. Soferul a fost impuscat de politie

Incidentul a avut loc in jurul orei 16:00, in centrul orasului Heidelberg, Dupa cum relateaza mass-media locala, faptasul conducea un automobil inchiriat, de culoare neagra, in Bismarckplatz. Aceasta piata se afla la capatul unei strazi centrale si pietonale, intens circulate la acea ora.Victimele au fost lovite de masina in fata unui magazin. Barbatul care a cauzat ranirea celor trei persoane a fugit, inarmat cu un cutit.La trei sute de metri, in dreptul statiei de autobuz Altes Hallenbad, el a fost interceptat de politie. Nevoind sa lase cutitul din mana la somatie, politistii au tras, ranindu-l grav, dupa cum relateaza N-TV-de Nu se cunosc, pana acum, motivele faptei. Din declaratiile politiei, pana acum nu exista indicii ca ar fi vorba de un atac terorist si ca starea de pericol ar putea persista. Prezumtiv, barbatul ar fi actionat singur. Din informatiile obtinute de publicatia Bild, el ar fi bolnav psihic.In seara zilei de sambata, strazile din preajma pietei unde a avut loc atacul au ramas blocate, iar politia cerceteaza in amanunt automobilul de culoare neagra folosit in atac.In luna decembrie, un camion a intrat in multime la targul de Craciun din Berlin, atacul soldandu-se cu 12 morti si 49 de raniti.