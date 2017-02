Asasinarea lui Kim Jong-Nam: Malaezia anunta ca va emite un mandat de arestare pe numele unui diplomatul nord-coreean/ Una dintre suspectele de crima sustine ca a crezut ca este vorba despre o farsa

Una dintre suspectele de asasinat spune ca a crezut ca este vorba despre o farsa

Politia a anuntat ca ii va acorda diplomatului o perioada de timp "rezonabila" pentru a se prezenta in fata anchetatorilor.Malaysia a anuntat miercuri ca diplomatul Hyon Kwang Song, in varsta de 44 de ani, care ocupa functia de secretar adjunct la ambasada nord-coreeana din Kuala Lumpur, a fost chemat la audieri, in acest dosar, inca de la inceputul saptamanii.Seful politiei statului Selangor, Abdul Samah Mat, a precizat ca, daca persoanele vizate nu coopereaza cu politia, va emite o notificare, conform legii malaeziene, care ii "obliga" sa vina in fata echipei de investigatori."Daca nu se va prezenta in termenul limita, atunci noi vom face un pas suplimentar si vom solicita instantei emiterea unui mandat de arestare", a declarat el pentru presa.Opt cetateni nord-coreeni sunt cautati in legatura cu asasinarea lui Kim Jong Nam, inclusiv diplomatul. Un suspect a fost deja retinut, iar despre patru dintre ei se crede ca au reusit sa fuga in Coreea de Nord. Alti doi sunt in continuare cautati in Malaezia.Vietnameza arestata ca suspect in asasinat sustine ca ea credea ca ia parte la o farsa video, a anuntat sambata ministrul de Externe vietname, citat de Reuters.Hanoi nu a confirmat pana acum ca Doan Thi Huong este vietnameza, spunand doar ca se afla in legatura cu autoritatile malaeziene."Starea ei este stabila. In timpul intalnirii cu oficialii ambasadei, Doan Thi Huong a spus ca cineva a profitat de ea si ca ea credea ca joaca intr-o comendie video", arata ministerul intr-o declaratie de presa.Reprezentantii ambasadei Indoneziei s-au intalnit cu cealalata suspecta, Siti Aishah, care le-a spus, de asemenea, ca ea credea ca e parte dintr-un spectacol televizat.Kim Jong Nam si-a pierdut viata la inceputul saptamanii trecute, dupa ce a fost atacat de doua femei pe aeroportul international din Kuala Lumpur. Acesta a decedat la doar cateva minute dupa ce cele doua femei, o indoneziana si o vietnameza, i-au acoperit fata cu o carpa imbibata in neurotoxina VX.