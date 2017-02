Donald Trump a cerut NASA sa analizeze riscurile plasarii unui echipaj de astronauti intr-o racheta noua cu ocazia primului sau zbor

Studiul cerut de Casa Alba marcheaza primul pas al presedintelui Donald Trump catre modelarea unei viziuni asupra National Aeronautics and Space Administration (NASA).In timpul administratiei Obama, agentia spatiala americana a lucrat la realizarea unui nou lansator spatial greu, racheta Space Launch System (SLS), si a unei capsule Orion, capabile sa ajunga la distante indepartate in spatiu, cu scopul de a trimite astronauti pe un asteroid, la jumatatea anilor 2020, iar apoi pe planeta Marte, in jurul anilor 2030.Solicitarea noii administratie de la Washington modifica planul, solicitand explorarea posibilitatii de a adauga un echipaj uman intr-un prim zbor de testare, pregatind, probabil, revenirea oamenilor pe Luna.Oficialii NASA spun ca nu se simt obligati sa efectueze un zbor de testare cu echipaj uman la bord, a anuntat Bill Gerstenmaier, directorul departamentului de zboruri spatiale cu echipaje umane din cadrul NASA.￯Nu exista o presiune pentru a face acest lucru. Mi se pare incurajator ca ni s-a cerut sa facem mai intai un plan de fezabilitate￯, a spus Gerstenmaier.Studiu ar urma sa dureze circa o luna. Inginerii de la NASA analizeaza modificarile in echiparea si sistemele rachetei, amanarile programului de lansare, costurile aditionale si riscurile includerii unui echipaj de doi astronauti in racheta Space Launch System, care este de circa patru ori mai mare si mai puternic decat oricare alt lansator spatial de care dispun Statele Unite in prezent.Un comitet de siguranta din cadrul NASA a avertizat oficial joi ca NASA ar trebui sa aiba motive convingatoare pentru a justifica costurile suplimentare si iscul pierderilor umane si a a adauga un echipaj de astronauti in acel zbor inaugural.Daca modificarea va fi aprobata, astronautii vor zbura in spatiu la bordul capsulei Orion, in faza de dezvoltare in laboratoarele companiei Lockheed Martin, deplasandu-se in jurul Lunii, in timpul unei misiuni cu o durata de 8-9 zile, asemanatoare misiunii pe care echipajul Apollo 8 a realizat-o in 1968.Gerstenmaier a spus ca adaugarea unui echipaj uman in acea misiune nu merita efortul depus in cazul in care zborul va fi amanat mai mult de un an.A doua lansare a rachetei, care prevede un echipaj uman, a fost programata pentru august 2021.