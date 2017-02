China: 10 persoane au murit intr-un incendiu violent izbucnit intr-un hotel

Incendiul a izbucnit sambata dimineata la un hotel din Nanchang, capitala provinciei Jiangxi. Mai multe persoane au ramas blocate, inclusiv muncitorii care renovau cladirea.In imaginile postate pe plaformele de socilizare chineze pot fi vazuti nori de fum care se ridica din hotel si in jur de 12 de autospeciale ale pompierilor si salvatori care inceracu sa stinga flacarile.Xinhua precizeaza ca o persoana a fost ranita dupa ce a sarit de printr-o fereastra de la etajul al doilea, pentru a scapa de flacari. Victima a fost transportata la spital.Actiunea salvatorilor s-a incheiat, in linii mari, noteaza Xinhua, precizand ca, din datele initiale, rezulta ca incendiula fsot provocat de unelete folosite pentru a taia materialeleAgentia de presa adauga ca 7 persoane au fost retinute de politie si investigatiile continua.Incendiile mortale nu sunt neobisnuite in China, unde reglementarile in domeniul sigurantei sunt destul de lejere iar iesirile de urgenta sunt adesea blocate.