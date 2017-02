Explozie de cazuri de rujeola in Belgia. Punctul de plecare ar fi o persoana intoarsa din Romania, sustin autoritatile sanitare

Agentia pentru calitatea vietii (AViQ) a facut apel la prudenta in urma exploziei de cazuri de rujeola in Valonia, in special in Charleroi, Jodoigne, Namur si Verviers.De la inceputul anului, peste 70 de cazuri au fost declarate celulei de supraveghere a maladiilor infectioase din cadrul AViQ, fata de 7-8 cat se inregistrau in general in aceasta perioada, precizeaza agentia de sanatate valona.Epidemia, care afecteaza atat adulti cat si copii, a inceput dupa intoarcerea in Belgia a unei persoane care fusese in Romania, precizeaza AViQ.Romania se confrunta cu o epidemia de rujeola de la nivel national, ce a determinat Ministerul Sanatatii sa coborare varsta minima de vaccinare la noua luni, iar pentru contactii din focar chiar la sapte luni. Aproape 2.700 de cazuri de rujeola in Bucuresti si in 36 de judete si 16 decese au fost inregistrate pana in data de 10 februarie, 2.554 dintre cei la care boala a fost confirmata nefiind vaccinati, a anuntat Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), citat de News.ro.Dintre cele 2.667 de cazuri de rujeola confirmate, cele mai multe au fost inregistrate in judetele Arad - 542, Caras-Severin - 502, Timis - 489, Mures - 296, Dolj - 152 si Bistrita-129.Decesele prin rujeola au fost inregistrate in judetele Arad (cinci), Timis (patru), Dolj, Caras-Severin (cate trei) si Bucuresti (un caz).