Angajatii unui spital din Napoli "isi luasera servicii secundare sau jucau tenis" in timpul orelor de munca

Un supraveghetor de la spitalul Loreta Maro a fost gasit muncind ca bucatar sef intr-un hotel, iar un doctor a fost vaut jucand tenis si mergand la cumparaturi in timp ce, potrivit documentelor oficiale ale spitalului, era in tura.Doi angajati ai spitalului au fost prinsi pontand 20 de colegi in fiecare zi pentru a parea ca acestia sunt la munca.Politia a anuntat vineri ca 55 dintre suspecti au fost pusi sub arest la domiciliu.In incercarea de a lupta imporiva coruptiei din sectorul public ineficient, guvernul italian a transpus in lege o masura de a suspenda imediat persoanele care sunt prinse ca evita sa isi faca datoria la locul de munca, urmand ca o investigatie sa stabileasca daca ar trebui sa fie concediate.Managerii care nu respecta noile legi risca sa fie si ei, la randul or, concediati.