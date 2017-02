Casa Alba a interzis prezenta mai multor institutii de presa la o informare prezidentiala

Reprezentantii Casei Albe au decis vineri seara sa interzica prezenta mai multor institutii de presa la o informare prezidentiala cu usile inchise. Printre institutiile mass-media vizate se numara CNN, New York Times, Los Angeles Times si Politico, relateaza jurnalistii CNN.

Interdictia a fost aplicata pentru o informare mai putin formala decat sesiunile traditionale de intrebari si raspunsuri de la Casa Alba.

In schimb, au avut acces la informare institutiile de presa conservatoare, precum Breitbart News, The Washington Times si One American Network, scrie News.ro.



Jurnalistii Associated Press si Time au decis sa boicoteze informarea din cauza interdictiei impuse in cazul CNN, Politico si NY Times.

Inclusiv Asociatia Corespondentilor de la Casa Alba a protestat deschis fata de aceasta decizie controversata.

"Niciodata in lunga noastra istorie, in care am acoperit multe administratii si diferite partide, nu a existat o asemenea situatie la Casa Alba. Protestam puternic excluderea New York Times si a altor organizatii de presa. Accesul liber al presei la un guvern transparent este de sigur un interes crucial al natiunii", a declarat editorul executiv al NY Times, Dean Baquet.

Donald Trump a criticat dur presa intr-un discurs rostit la reuniunea conservatorilor Conservative Political Action Conference (CPAC).

Miliardarul republican a reiterat ca mass-media este un "dusman al poporului" si a cerut publicatiilor sa nu mai citeze surse sub acoperirea anonimatului.

"Presa lipsita de onestitate" va spune ca nu a fost "ovationat in picioare" niciodata, a spus Trump.

"(Jurnalistii - n.r.) sunt cei mai rai. Nu au surse, doar inventeaza", a declarat presedintele SUA.

Liderul de la Casa Alba a subliniat ca presa nu ar trebui sa mai foloseasca surse anonime, si sa dea numai stiri din surse care pot fi citate.

Potrivit AP, echipa prezidentiala furnizeaza de multe ori stiri sub acoperirea anonimatului.

De asemenea, el a acuzat CBS, ABC si NBC ca au publicat sondaje false, potrivit carora el nu este popular, si ca "inventeaza o poveste falsa".

In plus, Trump a descris CNN drept "Clinton News Network".