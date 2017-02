Trump ataca practica folosirii surselor anonime de catre presa: Numele sa fie publice. Sa nu mai exista surse

Intr-un discurs sutinut cu ocazia unei reuniuni a Conservative Political Action Conference (CPAC), o organizatie care l-a sustinut inca de la inceputul cursei electorale, Trump a clarificat un mesaj recent postat pe Twitter in care afirma ca unele publicatii si televiciuni americane ar trebui considerate "dusman al poporului"."Sunt impotriva oamenilor care inventeaza povesti si inventeaza surse. `nu ar trebui sa li se permita sa foloseasca urse decat daca folosesc numele cuiva. Numele sa fie publice. Sa nu mai exista surse", a declarat Trump.Trump critica adesea presa in conferintele sale, subiectul devenind adesea central.Potrivit AP, echipa sa furnizeaza de multe ori stiri sub acoperirea anonimatului, scrie News.ro.De asemenea, el a acuzat CBS, ABC si NBC ca au publicat sondaje false, potrivit carora el nu este popular, si ca "inventeaza o poveste falsa". In plus, Trump a descris CNN drept "Clinton News Network" (Postul de stiri al lui Clinton), in aplauzele publicului."Nu sunt impotriva media. Nu sunt impotriva presei (...). Dar sunt numai impotriva media sau presa de stiri false", a subliniat el."Nimeni nu iubeste Primul Amendament (care apara libertatea presei si libertatea de exprimare - n.r.) mai mult decat mine", a dat asigurari presedintele, precizand ca tocmai acesta ii da dreptul sa "critice vehement stirile false"."Stirile false nu spun adevarul. Nu reprezinta poporul. Nu vor reprezenta niciodata poporul. Vom face ceva in legatura cu aceasta", a adaugat el.El le-a dat asigurari invitatilor conservatori ca au, in sfarsit, un presedinte. "V-a luat mult timp", a afirmat el."Vreti sa faceti America mareata din nou", a subliniat liderul republican, inainte de a lansa un nou atac la adresa mass-media. "Presa nu a crezut ca vom castiga. Expertii nu au crezut ca vom castiga. Consultantii care sug atat de multi bani (...), au subestimat complet puterea poporului", a atras atentia noul lider de la Casa Alba.¬Sa nu mai subestimati niciodata poporul, niciodata¬, a subliniat el. ¬Nu cred ca se va mai intampla vreodata¬, a adaugat Trump.