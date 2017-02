Donald Trump promite o armata mai mare, mai performanta si mai puternica decat a fost vreodata

"Vom (...) cere un buget enorm pentru iubita noastra armata. Si vom imbunatati considerabil armata noastra. Intreaga noastra armata. Atat in aparare cat si in atac. Mai mare, mai performanta si mai puternica decat a fost vreodata", a declarat presedintele, in fata conservatorilor reuniti pentru o mare conferinta anuala in apropiere de capitala Washington."Si sper sa nu o folosim niciodata", a adaugat el, in fata a mii de militanti care scandau "USA, USA"."Va fi vorba de cea mai mare crestere in putere a armatei din toata istoria Americii. Nimeni nu va indrazni sa puna intrebari (...) pentru ca suntem atat de slabiti, foarte foarte slabiti de taierile bugetare automate", a sustinut el."Credem in pacea cu forta. Si asta vom face. Face parte din promisiunea mea de a readuce securitatea pentru americani".Trump a semnat in 27 ianuarie un decret privind demararea "reconstructiei" fortelor armate americane, deja cele mai mari din lume.Chiar daca SUA au cel mai mare buget militar din lume, si acest lucru de departe (circa 3,3% din PIB), militarii americani acuza in mod regulat un grad de subechipare avand in vedere amploarea misiunilor care le sunt incredintate.Cheltuielile americane in materie de aparare sunt de aproape trei ori mai mari decat cele ale Chinei, a doua putere militara mondiala, si de peste opt ori mai mari decat ale Rusiei, potrivit cifrelor furnizate de respectatul institut suedez Sipri.