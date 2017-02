Ungaria: Dupa succesul miscarii Momentum, opozitia ecologista cere referendum pentru extinderea centralei nucleare de la Paks

Solicitarea privind organizarea referendumului va fi trimisa in scurt timp comisiei electorale, a declarat copresedintele LMP, Bernadett Szél.Aceasta a precizat ca s-a inspirat din succesul urias al miscarii civile, Momentum, formata din tineri, care a strans un sfert de milion de semnaturi intr-o luna impotriva organizarii JO. In urma acestei ample miscari, guvernul maghiar si Primaria din Budapesta au renuntat sa mai candideze pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 2024, un obiectiv simbolic major pentru premierul autoritar Viktor Orban.La inceputul lunii februarie, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat , la Budapesta, ca este pregatit sa finanteze integral proiectul constructiei a doua noi reactoare nucleare la Paks, in Ungaria.Acest contract, in valoare de 12 miliarde de euro, si care urma sa fie finantat in proportie de 80% de un credit al Moscovei, face obiectul unei anchete a Comisiei Europene, impiedicand astfel lansarea sa.