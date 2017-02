​Oligarhul ucrainean Dmitro Firtash, eliberat pe cautiune la Viena, la 3 zile dupa ce s-a aprobat extradarea sa in SUA

"Solicitarea de a impune detentie provizorie in asteptarea predarii a fost respinsa", a aratat tribunalul intr-o declaratie.Firtash va fi eliberat imediat din detentie, a precizat o purtatoare de cuvant a tribunalului.Omul de afaceri, care neaga acuzatiile, este un fost sustinator al presedintelui ucrainean pro-rus Victor Ianukovici, indepartat de la putere prin protestele de amploare de la Kiev. Firtash a facut avere din vanzarea de gaz rusesc guvernului de la Kiev in perioada lui Ianukovici.Instanta a decis eliberarea pentru o cautiune de 125 milioane dolari, suma pe care Firtash a dat-o deja cand a fost retinut prima data in Viena, in 2014, la solicitarea SUA. De asemenea, Firtash are interdictie de a parasi Austria iar pasaportul sau trebuie predat autoritatilor.Nu se stie cand va fi extradat oligarhul Statelor Unite, iar procesul legal ar putea fi unul de durata, a precizat purtatoarea de cuvant. Un tribunal austriac a aprobat marti cererea de extradare a lui Firtash , dupa ce es fusese respinsa in prima instanta, in aprilie 2015, pe motiv ca solicitarea americanilor este motivata politic.La cateva minute dupa ce judecatorul austriac a anuntat marti verdictul de extradare, Firtash a fost retinut, in baza unui mandat de arestare european emis ca urmare a unei solicitari separate facute de Spania.O sursa judiciara spaniola a declarat ca Firtash este acuzat de spalare de bani din activitati infractionale in Spania. Firtash este partener de afaceri cu miliardarul rus Arkady Rotenberg si fratele sau, Boris, prieten bun si partenerul de judo al lui Vladimir Putin.Miliardarul ucrainean a sustinut ca acuzatiile ca ar fi conspirat sa mituiasca oficiali guvernamentali din India pentru a castiga licente pentru a extrage titaniu sunt "absolut false" si s-a caracterizat drept victima unei campanii politice.In 2013, un juriu american l-a pus sub acuzare pe Firtash impreuna cu un membru al parlamentului indian si cu alte patru persoane.Retinerea lui Firtash, a carui interese comerciale au prosperat sub fostul presedinte ucrainean pro-rus Victor Ianukovici, a coincis cu o escaladarea brusca a crizei politice din Ucraina si reactivarea opozitiei Occident - Rusia.Oligarhul continua sa aiba influenta in Ucraina, datorita proprietatii partiale asupra Inter, un post de televiziune de top, si prin afacerile de distributie de gaze si fertilizatori. Firtash a spus ca s-ar intoarce in Ucraina, daca i s-ar permite acest lucru.