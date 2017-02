Germania a pierdut jumatate dintre afganii pe care voia sa-i expulzeze

Cursa charter "era prevazuta pentru 50 de cetateni afgani dar au fost mai putin numerosi decat se prevedea. In realitate, doar 18 au urcat la bord", a precizat purtatorul de cuvant al ministerului de Interne, Tobias Plate, intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, in cazul a trei afgani ordinul de expulzare a fost anulat de justitiei, dar ceilalti au disparut, s-au refugiat in biserici pentru a scapa de administratia afgana sau au invocat o problema de sanatate de ultim moment.Tabloidul Bild a calificat situatia drept un "dezastru", afirmand ca "majoritatea" celor 32 de afgani au reusit sa scape de politie si cinci dintre ei s-au refugiat in biserici.Luand in deradere autoritatile germane, ziarul arata ca cei 18 afgani careu au fost expulzati in noaptea de miercuri spre joi au fost insotiti de 68 de politisti, doi doctori si un translator, respectiv 71 de persoane si un cost estimat de 100.000 de euro.In virtutea unui acord cu Afganistanul semnat la sfarsitul lui 2016, Germania organizeaza zboruri charter pentru solicitantii de azil respinsi.Trei zboruri au fost organizate din decembrie: 34 de afgani la bordul primului zbor, 25 in al doilea si 18 in al treilea.Germania s-a confruntat cu un val de 900.000 de solicitanti de azil in 2015, dintre care 150.000 afgani.Azilul in biserici sau moschei se situeaza intr-o zona gri in ceea ce priveste legea, nefigurand in legislatia germana. Folosirea sa, la discretia fiecarui preot sau pastor, irita autoritatile germane, care evita sa intre cu forta in lacasele de cult. Cateva sute de cazuri de acest tip sunt inregistrate in tara.