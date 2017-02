Franta: Marine Le Pen refuza sa se prezinte la politie pentru a fi audiata in dosarul in care e suspectata ca a folosit bani europeni pentru a-si plati colaboratorii

Sefa Frontului National fusese convocata miercuri pentru a fi audiata de anchetatori, dar a refuzat sa se prezint, au precizat surse apropiate anchetei."Ca si la alegerile regionale, nu voi raspunde in perioada campaniei electorale. Aceasta perioada nu permite si neutralitate nici calmul necesar pentru functionarea corecta a justitiei", a argumentat vineri Le Pen.Candidata la prezidentiale, cotata pe primul lor in turul I, a fost convocata miercuri pentru a fi audiata la Oficiul anticoruptie al politiei judiciare din Nanterre, in apropiere de Paris.In aceeasi zi, sefa sa de cabinet Catherine Griset a fost plasata in arest preventiv inainte de a fi pusa sub acuzare pentru tainuire de abuz in serviciu. Si garda sa de corp a fost retinuta miercuri dimineata, pentru a fi insa eliberata in cursul serii."Trebuie sa revenim la practica republicana a unui armistitiu (judiciar). Aceste audieri sa aiba loc dupa alegeri", a spus avocatul lui Marine Le Pen, Rodolphe Bosselut, care s-a declarat surprins de o "subita precipitare" a anchetei, cu doua luni inainte de scrutin.Protejata de imunitatea de europarlamentar, Marine Le Pen nu poate fi constransa sa se prezinte la audieri. Judecatorii ar trebui sa ceara ridicarea imunitatii, care va fi supusa aprobarii Parlamentului european.Anchetatorii incearca sa stabileasca daca sefa FN a creat un sistem prin care salariile unor angajati ai partidului sau sa fie platiti de Parlamentul European, prin contracte de asistenti parlamentari.Parlamentul European a demarat procedura de recuperare de la Marine Le Pen a 339.946 de euro.