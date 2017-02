Enda Kenny: Suspiciuni referitoare la data implementarii Articolului 50 

Prim-ministrul irlandez, Enda Kenny, a ridicat dubii in legatura cu perspectivele activarii de catre Theresa May, prim-ministrul britanic a Articolului 50, procesul legal de separare fata de Uniunea Europeana, in cadrul summitului Consiliului Europei din 9 martie, scrie EurActiv.com "Ne asteptam ca Theresa May sa mute Articolul 50 la o data stabilita. Cred ca va fi intarziat un timp" a declarat Kenny astazi, in cadrul unei intalniri cu Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in Bruxelles.Times a declarat luna trecuta ca Theresa May a planuit sa instiinteze oficial liderii celor 27 de state membre UE pe 9 martie, in Bruxelles. Guvernul Regatului Unit a afirmat ca May are planuri sa activeze Articolul 50, pana la finalul lunii martie, dar nu a fost confirmata niciodat data de 9 a acestei luni.Ambele camere ale parlamentului britanic trebuie sa aprobe Articolul 50 prin lege, inainte ca prim-ministrul sa inceapa procesul de iesire din UE. Camera Comunelor a votat deja acest proiect, iar Camera Lorzilor delibereaza in prezent aceasta lege, dar aceasta este inca in dezbatere si trebuie aprobate anumite amendamente.